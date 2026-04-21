Lutto nel giornalismo morto Antonio Mutasci | una vita raccontando lo sport

Nel mondo del giornalismo si piange la scomparsa di Antonio Mutasci, un professionista noto per aver dedicato la sua carriera a raccontare lo sport. Mutasci sarebbe dovuto compiere 43 anni il prossimo 18 ottobre. La sua perdita rappresenta una perdita per la comunità giornalistica e sportiva, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo lavoro.

Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa improvvisa di Antonio Mutasci, collega che avrebbe compiuto 43 anni il prossimo 18 ottobre.Originario di Bari ma da tempo residente a Matera, Mutasci lascia la moglie Nicoletta. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro delle.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lutto nel giornalismo, morto il decano Umberto Marini: una vita a raccontare sport e politicaL’Ordine del giornalisti dell’Umbria esprime cordoglio per la scomparsa, a 91 anni, del collega Umberto Marini. Leggi anche: Lutto nel giornalismo italiano: è morto un volto e firma storici Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Matera, addio al giornalista sportivo Antonio Mutasci. Lutto nel giornalismo lucano: addio ad Antonio MustasciLutto nel mondo del giornalismo lucano. E’ venuto a mancare nella notte, a Matera, il giornalista Antonio Mustasci, 42 anni. Firma del Quotidiano della Basilicata, da dieci anni era il commentatore uf ... basilicata24.it Articoli con argomento: ‘Antonio Mutasci’È morto nella notte a Matera il giornalista sportivo Antonio Mutasci, aveva quasi 43 anni. Funerali il 22 aprile ... trmtv.it