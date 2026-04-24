Nella giornata di mercoledì è venuto a mancare Carlo Giuliani, noto fotografo faentino. La sua morte improvvisa ha colpito chi lo conosceva e chi seguiva il suo lavoro, che ha dedicato molti anni a fotografare la vita quotidiana e gli eventi della città. Giuliani aveva alle spalle una lunga carriera e molte delle sue immagini sono state pubblicate su riviste e mostre locali.

Si è spento improvvisamente nella giornata di mercoledì Carlo Giuliani, figura storica della fotografia faentina che per decenni ha documentato la vita della città attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica. Carlo Giuliani, classe 1946, era noto non solo per la lunga attività lavorativa, ma anche per il costante impegno nel volontariato, in particolare all’interno del gruppo degli Alpini. La sua carriera era iniziata nel 1962 nello studio del padre, che aveva aperto l’attività nel 1939 dopo un lungo apprendistato presso la bottega Cattani. Nel 1976 il laboratorio era stato trasferito nella galleria Gessi, dove è rimasto un punto di riferimento per 33 anni, fino alla chiusura definitiva avvenuta il 31 dicembre scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È morto Carlo Giuliani, storico fotografo

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