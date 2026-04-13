È deceduto all’età di 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Europa Verde e figura nota nel movimento ambientalista milanese. Dopo una breve malattia, si è spento lasciando un ricordo tra chi si è impegnato nella tutela dell’ambiente in città. La sua attività politica si è concentrata nel rappresentare le istanze legate alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio. La notizia ha fatto il giro delle cronache locali, suscitando reazioni tra colleghi e cittadini.

Si è spento dopo una breve malattia a 75 anni Carlo Monguzzi, consigliere comunale milanese di Europa Verde e storica figura ambientalista della città della Madonnina. "Se ne è andato un lottatore - dichiara il sindaco Giuseppe Sala -. Spesso non la vedevamo allo stesso modo, ma lo rispettavo per il suo impegno politico e il nostro affetto reciproco non è mai venuto a mancare". Nato a Milano il 18 settembre del 1951 Monguzzi si era laureato in Ingegneria chimica e poi aveva intrapreso la strada dell'insegnamento della matematica. Ma la sua grande passione è sempre stata la politica. Tra i fondatori di Legambiente, dal 1990 è stato eletto più volte consigliere regionale in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Carlo Monguzzi, storico esponente ambientalista milanese

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Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista.