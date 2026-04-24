È il centrocampista scelto da Spalletti | costa 45 milioni e gioca in Bundesliga

Il centrocampista, scelto dall’allenatore, ha un valore di circa 45 milioni di euro ed è attualmente in forza a una squadra della Bundesliga. La Juventus sta valutando questa opportunità per rinforzare la mediana, con Angelo Stiller dello Stoccarda che risulta essere il candidato principale per il mercato. La trattativa riguarda un trasferimento da definire nei prossimi mesi.

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