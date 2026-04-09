Fagioli esaltato da Paratici | Un centrocampista da Barcellona che gioca in Serie A

Un centrocampista sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni in Serie A, con commenti positivi provenienti da un dirigente di lunga esperienza nel settore. La sua abilità in campo ha suscitato interesse anche tra gli addetti ai lavori, che lo hanno definito come un talento di livello internazionale. La valutazione delle sue qualità ha portato a confronti con giocatori provenienti da club di prima fascia europea.

Siani al miele su Palestra: «È il presente dell’Italia. Un giocatore speciale, te ne accorgi subito. Sul suo futuro dico questo» Mercato Juventus, Vicario messo alla porta dal Tottenham: può arrivare a prezzo di saldo. Tutti i dettagli Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. Il dato Juventus Women, Salvai dopo la Fiorentina: «Sapevamo che non sarebbe stato semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fagioli esaltato da Paratici: «Un centrocampista da Barcellona che gioca in Serie A» Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costaUn centrocampista del 2006, con grande corsa, che tecnicamente deve ancora migliorare parecchio. Fagioli Fiorentina, gol pesanti e leadership: così il centrocampista si è preso la scena! C’è una cosa di lui che impressionaBastoni Inter, San Siro lo coccola e lui risponde: il Barcellona può aspettare! Milan, i conti in attacco non tornano! Dentro al flop di Nkunku,... Paratici: Commisso non vuole vendere la Fiorentina. Speriamo di tenere Kean, Fagioli da BarçaFabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha concesso un'intervista al Corriere della Sera raccontando anche com'è nata la. tuttomercatoweb.com Fiorentina, ds Partici: Kean spero resti, Fagioli da BarcellonaFabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera toccando tanti temi prima della gara di Europa League di oggi. fantacalcio.it