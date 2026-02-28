Il Milan a un passo da André centrocampista brasiliano Ecco come gioca e quanto costa

Il Milan si sta avvicinando all’accordo con un giovane centrocampista brasiliano di 19 anni, noto come André. Si tratta di un calciatore extracomunitario, che si distingue per uno stile di gioco che ricorda quello di un noto centrocampista francese. La trattativa riguarda anche il costo del trasferimento, che ha portato il club rossonero a rinunciare a una cifra significativa.

Un centrocampista del 2006, con grande corsa, che tecnicamente deve ancora migliorare parecchio. Il Milan è vicino ad André, brasiliano del Corinthians: l'accordo è quasi totale, mancano gli ultimi dettagli, le visite e l'ufficialità. Può arrivare per una somma non lontana dai 15 milioni più 2 di bonus. L’operazione certo è interessante: è raro che un club italiano a febbraio si spinga a fare un’offerta per l'estate. Ancora di più, per un giocatore che occuperebbe uno dei due posti da extracomunitario. Quanto costerebbe André? L’agente nei giorni scorsi ha negato una trattativa con la Juve, di cui si è scritto parecchio, e ha detto: "L’unica proposta avuta è stata dal Benfica, per 12 milioni più 3 di bonus, ma il Corinthians ha rifiutato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan prende Andre dal Corinthians, come anticipato da @espn Operazione da 13 milioni più percentuale sulla futura rivendita Contratto di 5 anni al giocatore x.com