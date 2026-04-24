Dopo un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, Forza Italia ha richiesto un incontro urgente sulla questione. Nel frattempo, l’Associazione nazionale magistrati ha modificato i propri vertici e ha ripreso, anche se in modo limitato, i contatti con il governo. La situazione rimane al centro dell’attenzione politica e giudiziaria.

È passato un mese dal referendum sulla riforma della giustizia. Nel frattempo l’Associazione nazionale magistrati ha cambiato i suoi vertici e ha riaperto – in parte ricambiata – al dialogo con il governo. Ma il tema torna a tenere banco dentro la stessa maggioranza. Sono i capigruppo di Forza Italia, la senatrice Stefania Craxi e il deputato Enrico Costa, a metterlo nero su bianco in una lettera indirizzata al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e a capigruppo dei partiti alleati, sollecitando un intervento della "maggioranza coesa". "È trascorso un mese dall’esito referendario sulla riforma costituzionale della giustizia, che per lungo tempo ha catalizzato il dibattito sul tema – scrivono Craxi e Costa –.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - E Forza Italia chiede un vertice sulla giustizia

Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

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