Referendum sulla giustizia in campo per il Sì | banchetto di Forza Italia in piazzetta Zaccagnini

In piazzetta Zaccagnini, Forza Italia ha allestito un banchetto per sostenere il Sì al referendum sulla giustizia. La campagna informativa continua con l’obiettivo di promuovere le ragioni della loro posizione. La consultazione è prevista per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. La presenza del partito si inserisce nei preparativi per il voto popolare in programma tra pochi giorni.

“L’obiettivo è garantire una magistratura realmente indipendente e un processo equo, dove chi giudica sia in posizione di assoluta imparzialità", affermano gli esponenti azzurri Prosegue la campagna informativa di Forza Italia in vista del prossimo referendum costituzionale sulla giustizia fissato per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. Sabato dalle 9 è in programma un banchetto nella piazzetta Benigno Zaccagnini in concomitanza con il Mercato ambulante. Il Comitato per il Sì di Forza Italia Ravenna illustrerà i contenuti della riforma oggetto del voto, con particolare attenzione al tema della separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Referendum sulla Giustizia: Forza Italia Sant’Agata de’ Goti in campo con iniziative per informare i cittadiniTempo di lettura: < 1 minutoIn vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, Forza Italia Sant’Agata de’ Goti metterà in campo una serie di...

Forza Italia attiva i comitati per il Sì al referendum sulla giustiziaLa responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia di Fi Luigia Martino: "Sostenere il Sì significa promuovere un modello di giustizia più equo,...

