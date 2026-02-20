Referendum sulla Giustizia | Forza Italia Sant’Agata de’ Goti in campo con iniziative per informare i cittadini

A Sant’Agata de’ Goti, Forza Italia organizza incontri e banchetti per spiegare il Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. La causa è la scarsa conoscenza tra i cittadini delle modifiche proposte alla riforma costituzionale. Gli attivisti distribuiscono volantini e rispondono ai dubbi della gente, cercando di chiarire i punti più complessi. Le iniziative si svolgono nelle piazze principali del paese, coinvolgendo residenti e commercianti. L’obiettivo è aiutare gli elettori a fare una scelta consapevole nel giorno del voto.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, Forza Italia Sant’Agata de’ Goti metterà in campo una serie di iniziative volte a garantire un’informazione puntuale, chiara e approfondita sul contenuto della riforma costituzionale oggetto di voto. Il segretario cittadino Antonio Parlati e il coordinatore della campagna referendaria Guido Cioffi hanno evidenziato l’importanza di un confronto serio e fondato sui testi normativi, sottolineando la necessità di superare slogan e contrapposizioni ideologiche per concentrarsi sul merito delle modifiche proposte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Referendum sulla Giustizia: Forza Italia Sant’Agata de’ Goti in campo con iniziative per informare i cittadini Leggi anche: Coordinamento NdC Sant’Agata de’ Goti: “Soddisfazione per nomina Razzano, per amministrative si parta dal campo largo” Leggi anche: Sant’Agata de’ Goti, l’Istituto “De’ Liguori” eccelle secondo Eduscopio 2025 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione; Tempesta sul referendum dopo le parole di Gratteri: interviene anche il Csm; Giustizia, Forza Italia spinge sul Sì: Serve un sistema più efficiente e vicino ai cittadini. Referendum Giustizia, il ministro Nordio vuole l’elenco di chi ha fatto donazioni al comitato del NoLa capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, ha scritto all'Associazione nazionale magistrati con una richiesta: rendere pubblico l'elenco ... fanpage.it Referendum sulla Giustizia: La Grande Riforma del 2026 spiegata punto per puntoIl prossimo 22 e 23 marzo 2026, l'Italia sarà chiamata a esprimersi su uno dei temi più dibattuti e complessi della sua storia repubblicana: ... dailyexpress.it LabTv. . Lunedì il Sindaco Mastella, il consigliere regionale Pellegrino Mastella e la rettrice Moreno incontrano il presidente della Regione Fico per discutere del nuovo Corso di Medicina all’Università del Sannio. Critiche da Forza Italia: il consigliere Errico de - facebook.com facebook Referendum giustizia, @TommasoCaldero1 (Forza Italia): “È una riforma per il cittadino italiano. Per il cittadino imputato. E tutti possiamo essere imputati” x.com