La Toscana si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Assoluto di E-Bike, che si svolgerà a Castelnuovo di Val di Cecina. La gara prevede un percorso con un dislivello totale di 1500 metri, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni. La competizione si svolge su tracciati che attraversano il territorio collinare e montano della zona, offrendo un'esperienza impegnativa e spettacolare per i partecipanti.

? Cosa sapere Castelnuovo di Val di Cecina ospita il Campionato Italiano Assoluto E-Bike con 1500m di dislivello.. L'evento dell'A.S.D. MTB Castelnuovo integra la competizione nazionale nel circuito Toscano Enduro Series.. Il Campionato Italiano Assoluto E-Bike approda per la prima volta in Toscana grazie a Castelnuovo di Val di Cecina, che ospiterà anche la Coppa Italia Enduro MTB all’interno del prestigioso circuito Toscano Enduro Series. L’evento segna un punto di svolta per il settore sportivo locale, portando nelle colline della Val di Cecina una competizione di livello nazionale che vede coinvolte le massime energie dell’A.S.D. MTB Castelnuovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - E-bike: la Toscana sfida il limite con 1500m di dislivello

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