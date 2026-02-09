Suunto Vertical Week 2026 | dal 23 febbraio al 1° marzo torna la sfida globale a dislivello illimitato con un obiettivo da 10 milioni di metri
Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026, torna la Suunto Vertical Week, la sfida globale dedicata a chi ama salire in montagna. Per una settimana, partecipanti di tutto il mondo si mettono alla prova cercando di accumulare almeno 10 milioni di metri di dislivello positivo. L’obiettivo è chiaro: spingere le persone a salire di più e condividere l’esperienza con la community outdoor. La sfida è aperta a tutti, amatori e professionisti, pronti a mettere alla prova resistenza e passione per la montagna.
Una settimana, un solo verbo: salire. Dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 torna la Suunto Vertical Week, la challenge internazionale che mette al centro il dislivello positivo e coinvolge la community outdoor in una sfida globale aperta a tutti. Non contano i chilometri, non conta la velocità: conta solo quanti metri verticali riesci a conquistare, con qualsiasi attività “a forza di gambe”. Dislivello illimitato: corsa, trekking, bici, sci alpinismo. Il format è semplice e super motivante: per sette giorni puoi accumulare D+ senza limiti con le tue attività preferite, che si tratti di trail running, escursionismo, ciclismo, sci alpinismo o alpinismo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
