Palermo sfida il dislivello | la Zero Mille verso Monte Cuccio

Il prossimo 10 maggio, Palermo sarà il teatro della Zero Mille Trail Running, una gara che coinvolgerà atleti di diverse provenienze. La corsa partirà dal livello del mare e si sposterà verso i 1.000 metri di altitudine, attraversando paesaggi naturali e terreni vari. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che mette alla prova le capacità di resistenza e di adattamento dei partecipanti.

Il prossimo 10 maggio, Palermo ospiterà la Zero Mille Trail Running, una competizione che porterà gli atleti dai livelli del mare fino ai 1.050 metri di quota di Monte Cuccio. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta ieri presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, delineando un appuntamento sportivo che punta a coniugare l’agonismo tecnico con la valorizzazione dei paesaggi siciliani. Dalle strade cittadine alla vetta: i dettagli tecnici della sfida. L’organizzazione dell’evento è affidata alla collaborazione tra la ASD Universitas Palermo e la ASD Runnivai, con il supporto del Centro Sportivo Italiano (CSI). La manifestazione non si configura come una corsa tradizionale né come puro trail, ma come un percorso ibrido che alterna tratti stradali a salite impegnative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo sfida il dislivello: la Zero Mille verso Monte Cuccio Schietto o maritato Palermo, il panino con la milza all’Antica Focacceria San Francesco. #palermo Notizie correlate Leggi anche: Suunto Vertical Week 2026: dal 23 febbraio al 1° marzo torna la sfida globale “a dislivello illimitato” con un obiettivo da 10 milioni di metri Palermo si schiera contro la riforma giustizia: oltre mille firme per il “no” al referendum, l’isola in rivolta.Un’ondata di dissenso si è sollevata a Palermo, culminando nella raccolta di oltre mille firme a sostegno dell’appello per votare “no” al referendum...