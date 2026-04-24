D’Urso e Fascino Pgt | scontro legale sulla gestione degli ospiti

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso e Fascino Pgt sono coinvolti in una causa legale riguardante la gestione degli ospiti presso una sede a Cologno Monzese. La disputa riguarda aspetti contrattuali e amministrativi legati alla presenza di persone ospitate nelle strutture. La questione è attualmente in fase di approfondimento giudiziario, con entrambe le parti che presentano le proprie ragioni davanti ai tribunali competenti.

? Cosa sapere Barbara D'Urso e Fascino Pgt si contendono in tribunale la gestione ospiti a Cologno Monzese.. La disputa riguarda presunti obblighi contrattuali di approvazione nomi tra le produzioni di Maria De Filippi.. Barbara D’Urso e la Fascino Pgt si affrontano in una battaglia legale scatenata da indiscrezioni sulla gestione degli ospiti avvenute tre anni dopo la fine del rapporto professionale a Cologno Monzese. Il conflitto è esploso dopo che sono trapelate informazioni riguardanti un’azione legale intentata dalla conduttrice. Al centro della disputa c’è un presunto obbligo contrattuale che avrebbe imposto alla D’Urso di sottoporre preventivamente i nomi dei partecipanti alle sue trasmissioni all’approvazione delle produzioni legate a Maria De Filippi e Silvia Toffanin.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ormai è guerra tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi: botta e risposta al vetriolo, accuse pesanti

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