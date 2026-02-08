Ventimiglia | Scontro legale sulla Fondazione Chiappori il sindaco difende la sua gestione e resiste in tribunale

A Ventimiglia, la battaglia legale sulla gestione della Fondazione Chiappori si fa più accesa. Il sindaco Flavio Di Muro si difende in tribunale, respingendo le accuse e confermando di aver amministrato la fondazione nel rispetto delle regole. Dall’altra parte, l’ex consigliere Domenico “Nico” Martinetto insiste nel contestare le decisioni prese. La disputa continua a tenere banco tra carte e udienze, mentre i cittadini seguono da vicino l’evolversi della vicenda.

La Fondazione Chiappori di Ventimiglia è al centro di una disputa politica e legale che vede contrapposti il sindaco Flavio Di Muro e l’ex consigliere comunale Domenico “Nico” Martinetto. La vicenda, culminata con una decisione del Tribunale di Imperia che ha riaperto il fronte delle contestazioni, si trascina da mesi e solleva interrogativi sulla gestione delle deleghe e sulla compatibilità tra i ruoli di consigliere comunale e rappresentante di enti terzi. I gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Frontalieri e Torna Grande, in una nota congiunta, hanno espresso il loro pieno sostegno al sindaco, ribadendo la legittimità delle sue azioni e annunciando la volontà di resistere in giudizio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ventimiglia Fondazione

Il sindaco Federico Lorenzoni ha giustificato la decisione di chiudere le scuole il 7 gennaio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle problematiche legate al maltempo.

Ultime notizie su Ventimiglia Fondazione

