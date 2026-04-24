Barbara D’Urso porta Mediaset in tribunale | si apre lo scontro legale

Una nota conduttrice televisiva ha intentato una causa contro l’emittente per questioni legate a diritti d’autore e format televisivi, dopo che una mediazione tra le parti non è andata a buon fine. La causa si basa anche su un post pubblicato sui social media. La procedura legale è attualmente in fase iniziale e coinvolge aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alle responsabilità sui contenuti digitali.

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