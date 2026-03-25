Lobotka clausola da 25 milioni | futuro ancora in bilico

Un centrocampista slovacco coinvolto in trattative di mercato ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. La sua situazione contrattuale e le eventuali offerte sono al centro delle discussioni nelle ultime settimane. La società ha confermato che il giocatore è sotto contratto, ma non ha escluso possibili sviluppi futuri. La sua posizione rimane in bilico fino a ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Il nome di Stanislav Lobotka resta uno di quelli da seguire anche in chiave mercato. Non perché ci siano segnali di rottura. Ma perché il suo contratto contiene un dettaglio che, in estate, potrebbe pesare parecchio. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco è legato al club fino al 2027. Nel suo accordo, però, è presente anche una clausola rescissoria da circa 25 milioni di euro. Un punto chiaro. E anche molto semplice da leggere: chi vorrà provarci, sa già quale cifra servirà per portarlo via. Per il momento, però, il discorso resta sullo sfondo. Lobotka è concentrato solo sul campo e sul finale di stagione. Il tema futuro può aspettare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka, clausola da 25 milioni: futuro ancora in bilico Articoli correlati Leggi anche: Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni Leggi anche: Roma, Bailey ancora ai box: futuro sempre più in bilico Una raccolta di contenuti su Lobotka clausola da 25 milioni futuro... Temi più discussi: Lobotka-Napoli, contratto in scadenza nel 2027: ma attenti alla clausola – CdS; Anguissa, il rinnovo può attendere. Lobotka clausola da 25 milioni; Lobotka: la clausola può portarlo via da Napoli. Per Conte è inamovibile; Futuro Lobotka, c'è la clausola: la cifra per lasciare Napoli a giugno. Lobotka, clausola da 25 milioni: futuro ancora in bilicoForzAzzurri.net - Lobotka, clausola da 25 milioni: futuro ancora in bilico Il nome di Stanislav Lobotka resta uno di quelli da seguire anche in chiave mercato. Non perché ... forzazzurri.net Lobotka: la clausola può portarlo via da Napoli. Per Conte è inamovibileIl centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, è un inamovibile di Conte, ma il suo futuro in Campania non è così certo. areanapoli.it Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni Il Corriere dello Sport guarda al futuro. Anguissa, i colloqui col Napoli diventati meno fitti dopo l'infortunio: piace in Turchia. Il suo contratto scadrà nel 2027 come quello di Lobot - facebook.com facebook #CagliariNapoli | al minuto 16 brutto intervento di Lobotka su Folorunsho sotto gli occhi di Mariani ( DANZ). I vari fermo immagine del contatto - piede destro con i tacchetti sull'addome - sembrano non lasciare spazio ad altra interpretazione: rosso per grav x.com