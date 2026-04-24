Due tombini sprofondati e traffico in tilt Il municipio mette in sicurezza la strada della stazione

A Montebello, la strada vicino alla stazione è stata riaperta dopo che due tombini sprofondati avevano causato l’interdizione al traffico. I lavori di messa in sicurezza sono stati completati, permettendo nuovamente il passaggio dei veicoli. La chiusura temporanea aveva provocato disagi ai pendolari e al traffico locale. L’intervento ha riguardato la sostituzione e il rinforzo delle infrastrutture danneggiate dal maltempo di metà marzo.