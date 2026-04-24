Due tombini sprofondati e traffico in tilt Il municipio mette in sicurezza la strada della stazione
A Montebello, la strada vicino alla stazione è stata riaperta dopo che due tombini sprofondati avevano causato l’interdizione al traffico. I lavori di messa in sicurezza sono stati completati, permettendo nuovamente il passaggio dei veicoli. La chiusura temporanea aveva provocato disagi ai pendolari e al traffico locale. L’intervento ha riguardato la sostituzione e il rinforzo delle infrastrutture danneggiate dal maltempo di metà marzo.
La stazione di Montebello torna al servizio dei pendolari. La strada era stata interdetta al traffico in seguito allo sprofondamento di due tombini che avevano ceduto a causa del forte maltempo di metà marzo. Da lì la deviazione dei bus e i disagi agli utenti del trasporto pubblico, in.🔗 Leggi su Romatoday.it
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