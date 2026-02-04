Un residente | Sulla strada parco si lamentano dei tombini rumorosi? Insonorizziamo tutti i rumori del traffico
Un residente di viale Bovio a Pescara commenta ironicamente le lamentele del comitato strada parco bene comune sui tombini rumorosi.
«Vivo in viale Bovio a Pescara. Mi fa amaramente sorridere leggere un vostro articolo in cui il comitato strada parco bene comune si lamenta per il rumore dei tombini. Avete mai provato a rilevare il livello acustico diurno e sopratutto notturno (quotidiano, non solo alcune sere!) di viale Bovio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
