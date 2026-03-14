Scosse di terremoto al largo isole Eolie la più forte di magnitudo 3.7

Alle ore 19:25, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 al largo delle isole Eolie, in provincia di Messina. La scossa è stata la più forte registrata nella zona e ha interessato l’area dell’arcipelago. Non sono stati segnalati danni o conseguenze immediate.

Teatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada. L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 èstata registrata, alle ore 19:25, dall’Istituto nazionale diGeofisica e Vulcanologia, nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento è stato localizzato a una profondità di 21 chilometri.Una seconda scossa, di minore intensità, di magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 19:57 sempre nella stessa zona, ad una profondità di 8 chilometri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. Terremoto in Sicilia, sciame sismico al largo e raffica di scosse nel Tirreno, la più forte di magnitudo 3.9L‘epicentro dei fenomeni sismici sempre in mare: una parte a ovest di Trapani a cui si aggiungono altre scosse di terremoto anche nelle prime ore di... Altri aggiornamenti su Scosse di terremoto al largo isole... Temi più discussi: Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: la scossa poco dopo la mezzanotte; Forte scossa di terremoto nel Golfo di Napoli: treni in ritardo anche a Salerno. Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7(Adnkronos) - Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. La più forte, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 19,25. L'evento è stato localizzato dall'Isti ... msn.com Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7MESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata, alle ore 19:25, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’arcipelago delle Isole Eolie, in provincia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Scosse di #terremoto lungo la costa della #Sicilia orientale, l'ultima nella prima mattinata - facebook.com facebook