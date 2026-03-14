Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie la più forte di magnitudo 3.7
Oggi sabato 14 marzo, al largo delle isole Eolie in provincia di Messina sono state registrate diverse scosse di terremoto. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.7. Le autorità non hanno segnalato danni significativi o feriti fino a questo momento. La sequenza sismica è stata avvertita in alcune zone vicine all’area interessata. La Protezione Civile monitora la situazione.
(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. La più forte, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 19,25. L'evento è stato localizzato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare aperto a una profondità di 21 chilometri. A seguire nella stessa area, alle 19,57, c'è stata un'altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9. E' stata registrata a una profondità di 8 chilometri. E di nuovo alle 20,06 (magnitudo 2.2). Non risultano danni a cose o persone. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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