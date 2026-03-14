Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie la più forte di magnitudo 3.7

Oggi sabato 14 marzo, al largo delle isole Eolie in provincia di Messina sono state registrate diverse scosse di terremoto. La più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.7. Le autorità non hanno segnalato danni significativi o feriti fino a questo momento. La sequenza sismica è stata avvertita in alcune zone vicine all’area interessata. La Protezione Civile monitora la situazione.