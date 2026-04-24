Due pomeriggi tra profumi arte e socialità Tanta bellezza alla boutique Caudalie in Brera con l' artista Caroline Tomlison e le tote bag di iO Donna

Due pomeriggi si sono svolti nella zona di Brera presso la boutique Caudalie, coinvolgendo l'artista Caroline Tomlison e le tote bag di iO Donna. L'evento ha visto la partecipazione di visitatori interessati a scoprire prodotti, opere d’arte e momenti di socialità. Durante le giornate, l’atmosfera è stata caratterizzata da profumi, esposizioni artistiche e incontri tra i presenti.

D ue pomeriggi insieme, nel cuore di Brera, al nostro evento Io Donna con Caudalie, sotto il segno della bellezza e dell’arte. L’energia della Milano Design Week e la poesia del brand francese di bellezza dal cuore verde si sono incontrati in una live experience speciale, con voi, la nostra redazione e l’artista Caroline Tomlinson, che ha trasformato le vetrine della boutique Caudalie di via Via Fiori Chiari in un’inedita tela illustrata con i colori della natura. Milano Design Week 2026: i gadget più interessanti da non perdere X Protagoniste, in boutique, le fragranze Thé des Vignes, piccole “cartoline olfattive” dai vigneti, nate per accompagnare i diversi momenti della giornata con freschezza e un pizzico di poesia.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due pomeriggi tra profumi, arte e socialità. Tanta bellezza alla boutique Caudalie in Brera, con l'artista Caroline Tomlison e le tote bag di iO Donna Notizie correlate Primavera in arte: a Brindisi arriva il Workshop di Pittura su Tote BagBRINDISI - L'Aps “Brindisi e le Antiche Strade”, in collaborazione con il collettivo CityCollageCollection, presenta un laboratorio creativo dedicato... A Too due pomeriggi dedicati ai giovani: socialità, studio e creatività con il Laboratorio di Cuoio gratuitoI pomeriggi del lunedì e del martedì, dalle 14 alle 19, a Too – hub di comunità dedicato ai giovani in via 24 Maggio 51 – si trasformano in un punto...