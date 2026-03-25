Due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il martedì, dalle 14 alle 19, l’hub di comunità situato in via 24 Maggio 51 ospita giovani tra i 14 e i 19 anni. In questo spazio si svolgono attività di socializzazione, studio e creatività, tra cui un laboratorio di cuoio gratuito. L’iniziativa si rivolge ai ragazzi del quartiere e si svolge negli orari pomeridiani.

I pomeriggi del lunedì e del martedì, dalle 14 alle 19, a Too – hub di comunità dedicato ai giovani in via 24 Maggio 51 – si trasformano in un punto di riferimento per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni. Due appuntamenti settimanali pensati per offrire un ambiente accogliente e stimolante, dove incontrarsi, socializzare e condividere esperienze. L’iniziativa è coordinata dalla cooperativa sociale Eureka, realtà attiva nell’ambito educativo e nei servizi di aggregazione giovanile. Durante i pomeriggi sarà possibile chiacchierare, giocare insieme – tra ping pong, calcio-balilla e PlayStation – ma anche ricevere supporto allo studio e partecipare ad attività ricreative strutturate. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - A Too due pomeriggi dedicati ai giovani: socialità, studio e creatività con il Laboratorio di Cuoio gratuito

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