Primavera in arte | a Brindisi arriva il Workshop di Pittura su Tote Bag

A Brindisi, l’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” organizza un workshop di pittura su tote bag, in collaborazione con il collettivo CityCollageCollection. L’iniziativa si rivolge a chi desidera decorare e personalizzare borse in tessuto, offrendo un momento di creatività e pratica manuale nel periodo primaverile. L’evento si svolge presso una sede locale e prevede la partecipazione di appassionati di arte e artigianato.

BRINDISI - L'Aps “Brindisi e le Antiche Strade”, in collaborazione con il collettivo CityCollageCollection, presenta un laboratorio creativo dedicato alla personalizzazione di borse in tela. Nell'ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, l'Aps “Brindisi e le Antiche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Dimentica le tote bag. La borsa dell’inverno è mini ma capiente, ed è già la più venduta su AmazonAmmettiamolo: abbiamo passato anni a convincerci che più grande fosse la borsa, migliore sarebbe stata la nostra giornata. "Imparare l'arte": la campagna del Gruppo Fortis arriva nel carcere di BrindisiBRINDISI - Nella casa circondariale di Brindisi si conclude in questi giorni un percorso che prende spunto dalla campagna “Impara l'Arte” sviluppata... Temi più discussi: Primavera in Arte: All’Accademia degli Erranti l’11 aprile arriva il Workshop di Pittura su Tote Bag; Nel caffè della Galleria Nazionale di Roma partono corsi di pittura col pronipote di de Chirico; Mantova Fiorita 2026: la Primavera sboccia nel centro storico della Città dei Gonzaga; A Pasqua sboccia la primavera nel Parmense. Primavera in Arte: All’Accademia degli Erranti l’11 aprile arriva il Workshop di Pittura su Tote BagL’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, in collaborazione con il collettivo CityCollageCollection, presenta un laboratorio creativo dedicato alla personalizzazione di borse in tela. brindisilibera.it Rovato, al Castello Quistini laboratorio di pittura giapponeseDomenica 12 aprile, dalle 15 alle 18,30, workshop guidato da Shoko Okumura, artista giapponese di fama mondiale sulla pittura tradizionale nipponica. quibrescia.it Accademia Europea di Firenze - Scuola di Arte, Lingua e Cultura italiana. . Manca 1 settimana! @fabiano_millani Il 14 e 15 aprile, l’AEF ospiterà il workshop di pittura iperrealista con Fabiano Millani. Due giorni dedicati a scoprire come la pittura può prender - facebook.com facebook Un pomeriggio Metafisico: workshop di pittura con il pronipote di De Chirico ift.tt/h6Osy4g x.com