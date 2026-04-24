Due lupi trovati morti in pochi giorni cresce l’ombra del bracconaggio

Nella regione del Trentino sono stati rinvenuti due esemplari di lupo morti in un breve lasso di tempo e in zone diverse. L’Enpa del Trentino ha commentato la vicenda, sottolineando che le circostanze potrebbero indicare qualcosa di più di una normale morte naturale. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli esperti e le autorità locali, che stanno approfondendo le cause di questi decessi.

Due lupi trovati morti in pochi giorni, in due diverse aree del Trentino. Un doppio episodio che apre interrogativi pesanti e che, secondo l’Enpa del Trentino, potrebbe nascondere molto più di semplici cause naturali.Il primo caso risale a metà aprile, a San Martino di Castrozza, nel Primiero.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Cinque lupi morti nel Parco d’Abruzzo, ipotesi avvelenamento: “Deriva criminale inaccettabile”. Sono dieci in pochi giorniCinque lupi trovati morti nel perimetro del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, probabilmente avvelenati. Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del postoAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Anche in Trentino torna l’allarme bracconaggio: due lupi trovati morti, indagini in corso; 5 lupi trovati morti ad Alfedena. Ipotesi avvelenamento; Due lupi trovati morti in pochi giorni, cresce l’ombra del bracconaggio; Altri lupi trovati morti in Abruzzo: Il sospetto è che ci si trovi di fronte ad altri episodi di avvelenamento. La procura indaga, mentre il Wwf ricorda: Chi giustifica questi reati è complice. Lupi trovati morti in Abruzzo, si aggrava il bilancio degli animali avvelenati: scoperto anche un nuovo focolaioNel Parco d’Abruzzo aumentano i lupi trovati morti: scoperto anche un nuovo focolaio con più specie coinvolte. Si allarga il sospetto di avvelenamenti multipli. Il bilancio continua a peggiorare nel P ... fanpage.it Altri lupi trovati morti nel Parco nazionale D’Abruzzo Lazio e MoliseLegambiente esprime il pieno sostegno e la massima solidarietà al Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise. Il ritrovamento in queste ore di altri lupi morti, tra Pescasseroli (AQ), Bisegna (AQ) e Ba ... ekuonews.it Telemia. . Allarme lupi nel comprensorio dell’Angitola: due capre sbranate. Nella locride cresce la preoccupazione per i cinghiali - facebook.com facebook