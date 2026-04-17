Nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono stati rinvenuti cinque lupi morti, probabilmente per avvelenamento. In pochi giorni, il totale sale a dieci esemplari trovati senza vita all’interno dell’area protetta. Le autorità stanno indagando sull’ipotesi di un intervento criminoso, considerato inaccettabile. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra gli addetti e le associazioni che si occupano della tutela della fauna locale.

Cinque lupi trovati morti nel perimetro del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, probabilmente avvelenati. La scoperta è avvenuta nella mattinata di mercoledì 15 aprile nel Comune di Alfedena, in provincia de L’Aquila, e sul posto è intervenuto il procuratore capo Luciano D’Angelo, che ha assunto il coordinamento delle indagini. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo. L’ipotesi più plausibile, da quanto si apprende, è quella dell’uccisione per mano umana, dal momento che sul posto sono stati individuati resti compatibili con esche avvelenate. Il fatto, già di per sé particolarmente grave, risulta ancora più preoccupante in considerazione del ritrovamento di altre cinque carcasse di lupi a poca distanza, nel territorio di Pescasseroli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cinque lupi morti nel Parco d’Abruzzo, ipotesi avvelenamento: “Deriva criminale inaccettabile”. Sono dieci in pochi giorni

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