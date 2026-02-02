Due auto si scontrano all' incrocio paura in via Maseri | sei feriti

Da forlitoday.it 2 feb 2026

Due auto si sono scontrate domenica pomeriggio in via Maseri, poco prima delle 17. L’incidente ha coinvolto sei persone, tutte ferite ma nessuna grave. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora chiarendo la dinamica dello scontro.

È di sei feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto domenica pomeriggio, poco prima delle 17, in corrispondenza dell'incrocio tra via Maseri e via Farini. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale, che hanno proceduto ai rilievi di legge e alla gestione della viabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e tre ambulanze del 118, che hanno provveduto a soccorrere e stabilizzare i feriti.

Approfondimenti su via Maseri

