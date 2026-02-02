Due auto si sono scontrate domenica pomeriggio in via Maseri, poco prima delle 17. L’incidente ha coinvolto sei persone, tutte ferite ma nessuna grave. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora chiarendo la dinamica dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e tre ambulanze del 118, che hanno provveduto a soccorrere e stabilizzare i feriti È di sei feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto domenica pomeriggio, poco prima delle 17, in corrispondenza dell’incrocio tra via Maseri e via Farini. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale, che hanno proceduto ai rilievi di legge e alla gestione della viabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e tre ambulanze del 118, che hanno provveduto a soccorrere e stabilizzare i feriti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su via Maseri

Un incidente sulla Palermo-Sciacca, all'altezza del carcere Pagliarelli, ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente provocando un incendio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su via Maseri

Argomenti discussi: Due auto si scontrano all'incrocio, paura in via Maseri: sei feriti; Due auto si scontrano in viale Abruzzo: traffico rallentato a Chieti Scalo; Incidente a Nichelino: scontro tra un furgone e due auto nella rotonda, circolazione nel caos per oltre tre ore; Incidente sulla 131 Dcn a Oniferi | Perde il controllo della Fiat Punto e si schianta contro il terrapieno: feriti.

Scontro tra due auto, tre giovani estratti dalle lamiere: una ragazza è graveViolento incidente stradale si è verificato a Milazzo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Suzuki Ignis, occupata da tre giovani milazzesi (due ragazze e un ragazzo), e una Bmw Serie 4. grandangoloagrigento.it

Incidente mortale a Nola, scontro tra due auto sull’autostrada: due vittimeTragico incidente stradale nelle scorse ore sull’autostrada, nel territorio di Nola, dove due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato devastan ... irpiniaoggi.it

Frontale tra due auto nel Modenese: muore bimbo di cinque anni, grave il papà x.com

Lo scontro tra due auto prima dello spartitraffico all'ingresso del megastore Globo. Trasportati in ospedale una coppia e il figlio di quattro mesi - facebook.com facebook