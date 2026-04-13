Solidarietà al supermercato Conad raccoglie 242 mila euro per il Santobono di Napoli

Un supermercato della catena Conad ha raccolto 242.650 euro destinati alla Fondazione Santobono Pausilipon. La somma è il risultato di una campagna di solidarietà promossa dal punto vendita, finalizzata a sostenere le attività dell’ospedale pediatrico di Napoli. La raccolta si è conclusa di recente e l’importo sarà utilizzato per finanziare progetti e servizi dedicati ai bambini assistiti nella struttura.

PAC 2000A Conad annuncia una raccolta di 242.650 euro a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon. Il risultato, si legge in una nota, è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno, hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (Abs). Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un contributo aggiuntivo di 1,90 euro, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, contribuendo così concretamente a garantire assistenza e cure ai bambini provenienti da zone di guerra e da contesti in cui l’accesso ai servizi sanitari non è assicurato.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: L'Anm raccoglie 800 mila euro per il No al referendum, 32 mila per i bambini di Gaza Leggi anche: Conad Centro Nord raccoglie 70.000 euro a sostegno dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma