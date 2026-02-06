Sette arresti per spaccio tra la Zisa e il centro | sequestrato oltre mezzo chilo tra coca crack e hashish

Questa mattina la polizia ha arrestato sette persone tra la Zisa e il centro di Palermo. Gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre mezzo chilo di droga, tra hashish, marijuana, coca e crack. Durante le perquisizioni, sono stati anche trovati 5 mila euro in contanti. L’operazione segue settimane di indagini sullo spaccio di droga nella zona. Gli arrestati sono stati portati in Questura e ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

