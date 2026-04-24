Droga da Marano alla Calabria | arrestato 53enne in autostrada

Durante un controllo sull’autostrada tra Salerno e Reggio Calabria, le forze di polizia hanno arrestato un uomo di 53 anni proveniente da Marano. L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 8 chili di hashish. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’arresto del conducente. La verifica ha coinvolto anche un altro uomo, risultato estraneo ai fatti.

Brillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno - Reggio Calabria che ha tratto in arresto un maranese del 73, trovato in possesso di oltre 8 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Paola dove sarà sottoposto ad udienza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Marano, fermato pusher con 55 dosi di droga: arrestato 32enneRiforma Corte dei Conti: Fazzi (ANCREL) sottolinea l’importanza dei controlli per garantire responsabilità e qualità della spesa pubblica... Macerata, traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna: arrestato 53enne, deve scontare 5 anni e mezzoÈ stato arrestato un cittadino italiano di 53 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Marano, tenta la fuga in scooter: arrestato con droga a bordo; Camionista investito e ucciso nel Casertano durante protesta dei tir; Marano, trovato uomo svenuto in strada: era pieno di segni di un'aggressione; Fuga pericolosa e 1chilo e 200grammi di droga. Carabinieri arrestano un 24enne - Napoli Village - Quotidiano. Droga da Marano alla Calabria: arrestato 53enne in autostradaBrillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno - Reggio Calabria che ha tratto in arresto un maranese del 73, trovato in possesso di oltre 8 chili di sostanza stupefacente del tipo hashis ... napolitoday.it La droga, suddivisa in circa 80 panetti da 100 grammi ciascuno, era verosimilmente destinata al mercato dello spaccio facebook