A Macerata è stato arrestato un uomo di 53 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo è coinvolto in un caso di traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna. Deve scontare una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione. L'arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine in relazione alle indagini sui traffici illeciti.

È stato arrestato un cittadino italiano di 53 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. L’uomo, residente nella provincia di Macerata, è stato riconosciuto responsabile di reati legati al traffico internazionale di droga e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 20 aprile scorso, e la pena da scontare è di 5 anni e mezzo di reclusione. Operazione condotta dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Macerata, traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna: arrestato 53enne, deve scontare 5 anni e mezzo

Notizie correlate

Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, tra Spagna e Italia: arrestato un camionista nocerinoE' stato messo in manette dalla Polizia, un autotrasportatore coinvolto in un traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia.

Arrestato in Spagna a Alicante il broker latitante del narcotraffico internazionale, quanti anni deve scontareÈ stato arrestato e riportato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024, ritenuto broker di narcotraffico internazionale.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Macerata, traffico internazionale di droga: arrestato 53enne; Traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna: 53enne arrestato a Macerata; Traffico internazionale di droga, arrestato 53enne; Certamen Latinum, studenti premiati dal Liceo Classico Leopardi.

Macerata, traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna: arrestato 53enne, deve scontare 5 anni e mezzoÈ stato arrestato un cittadino italiano di 53 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. virgilio.it

Macerata, traffico internazionale di droga: arrestato 53enneSecondo le indagini, responsabile di reati in materia di stupefacenti nell’ambito di un’operazione per traffico internazionale di droga ... centropagina.it

MACERATA FELTRIA (PU) – INCENDIO CAMION Un camion adibito alla raccolta rifiuti ha preso fuoco intorno alle ore 11:15 sulla Strada Provinciale Fogliense (SP49), nel territorio di Macerata Feltria. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco ch - facebook.com facebook