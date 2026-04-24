Dramma in via Porto a Salerno | giovane precipita e muore indagini in corso

A Salerno, lungo via Porto, un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita a terra. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti, e sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia. La vittima è stata trovata in una zona frequentata da passanti e si stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili alle indagini.

Il corpo senza vita è stato segnalato da alcuni passanti: sul posto forze dell’ordine e sanitari Tragedia a Salerno, dove un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita sull’asfalto nella zona di via Porto. Secondo le prime informazioni, la vittima – di cui sono state diffuse le sole iniziali A.P. – sarebbe precipitata da un punto compreso tra via Sabatini e via Croce, finendo in una traversa dell’area portuale. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e residenti della zona, che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Dramma in via Porto a Salerno: giovane precipita e muore, indagini in corso Notizie correlate Dramma in via Porto: uomo precipita e muore, si indagaTragedia in via Porto, a Salerno: una persona sulla trentina è stata trovata senza vita sull’asfalto. Dramma in via Porto: precipita dal 5° piano e muore, si indagaTragedia in via Porto, a Salerno: una persona è stata trovata senza vita sull’asfalto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dramma in via Porto: giovane precipita e muore, si indaga; Porto Cesareo, assalto al bancomat nella notte; Tragedia a Salerno, persona trovata morta in via Porto: ipotesi caduta dal quinto piano - Salernonotizie.it; Dramma in via Porto | precipita dal 5° piano e muore si indaga. Tragedia a Salerno, persona trovata morta in via Porto: ipotesi caduta dal quinto pianoStampa Dramma nel pomeriggio in via Porto, a Salerno, dove una persona è stata trovata senza vita sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo a terra. Secon ... salernonotizie.it DONNA 55ENNE MUORE DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO. IL DRAMMA ALL'OSPEDALE "SAN LUCA" DI VALLO DELLA LUCANIA OGGI L’AUTOPSIA Sarà l’autopsia a chiarire cosa è accaduto alla donna di 55 anni, originaria di Ispani e residente - facebook.com facebook