Liegi-Bastogne-Liegi 2026 | programma orari tv streaming

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si svolgerà tra il 21 e il 23 aprile, con la gara principale prevista per il 23. La corsa, nota come una delle più antiche e celebri del ciclismo, attraverserà le strade delle Ardenne, con partenza e arrivo a Liegi. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming su piattaforme dedicate, attirando appassionati da tutto il mondo.

Una delle settimane più affascinanti dell’anno trova la sua degna conclusione con una delle gare storiche del panorama internazionale. Si corre domenica 26 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Monumento stagionale e atto di chiusura del celeberrimo Trittico delle Ardenne. La storica corsa in lin ea, giunta all’edizione numero centododici, parte da Liegi alle 10:00 e arriva nella città belga dopo aver percorso 259,5 chilometri. Lo scorso anno Tadej Pogacar ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua forza straripante vincendo in solitaria davanti al duo formato dall’italiano Giulio Ciccone e dall’irlandese Ben Healy. L’Italia non conquista il gradino più alto del podio da quasi vent’anni: l’ultimo a riuscire nell’impresa era stato, nell’edizione del 2007, Danilo Di Luca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: programma, orari, tv, streaming Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne si chiuderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta ed ultima Classica del Monumento. Liegi-Bastogne-Liegi 2026: la sfida brutale tra le ArdenneLa domenica 26 aprile 2026, il cuore pulsante del ciclismo mondiale si sposterà sulle aspre creste della Vallonia per la Liegi-Bastogne-Liegi, la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: le date, il percorso e i favoriti; Freccia Vallone 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; LIEGI UNDER 23. SFRECCIA L'OLANDESE DIJKMAN. Liegi-Bastogne-Liegi 2026: programma, orari, tv, streamingUna delle settimane più affascinanti dell'anno trova la sua degna conclusione con una delle gare storiche del panorama internazionale. Si corre domenica ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvLa Decana delle Classiche Monumento - la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 - vedrà lo scontro diretto tra Poga?ar e Seixas, ma occhio agli outsider ... bikeitalia.it : Lorenzo Finn arriva alla Liegi-Bastogne-Liegi Espoirs 2026 come il grande favorito della vigilia, e lo dimostr - facebook.com facebook Clavicola rotta per Matteo Jorgenson. Lo statunitense non correrà la Freccia-Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. #AmstelGoldRace #Amstel x.com