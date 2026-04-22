Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi WTA Madrid 2026 | orario canale streaming

Oggi, mercoledì 22 aprile, si gioca la partita tra Tyra Grant e Elsa Jacquemot nel primo turno del WTA1000 di Madrid. L'incontro si svolge in giornata e sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming. Per seguire la sfida, bisogna consultare i canali ufficiali che trasmettono eventi WTA e le piattaforme online autorizzate. La partita rappresenta uno degli incontri principali del torneo di questa giornata.

Oggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. La giocatrice tricolore, per la prima volta in carriera, si è guadagnata l’ingresso nel main draw del prestigioso torneo alla Caja Magica. Un risultato importante per la classe 2008 nostrana, che sta cercando di trovare una sua dimensione nel circuito. Una grande colpitrice di palla Grant, che tanto deve ancora migliorare in termini di mobilità sul campo. Dei miglioramenti, però, stanno emergendo nell’ultimo periodo, come dimostrato dalla vittoria nel torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, una decina di giorni fa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Paolini-Eala oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8. Dove vedere Cobolli-Shelton oggi in tv, ATP Monaco 2026: orario, canale, streamingFlavio Cobolli contro Ben Shelton: questa, oggi, la finale dell’ATP 500 di Monaco oggi alle 13:30. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; Diretta Jacquemot - Grant (Mutua Madrid Open); LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: curiosità per la classe 2008 azzurra; Madrid su SuperTennis: esordio Cocciaretto (live alle 13.30 in tv), in campo anche Grant. Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. La giocatrice ... oasport.it