Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Curling doppio misto Costantini Mosaner streaming e diretta tv | dove vedere la finale per il bronzo

Questa sera si disputa la finale per il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Costantini e Mosaner si sfidano per un podio che vale molto, e gli appassionati si chiedono dove seguire la gara in diretta. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming, e i tifosi italiani sperano in un risultato positivo per la coppia italiana.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Curling (doppio misto) Costantini Mosaner finale bronzo streaming e diretta tv: dove vedere la gara oggi, 10 febbraio 2026. Sono entrate nel vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, 10 febbraio 2026, è il turno del doppio misto di Curling. Speranze di medaglia per la nostra coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici in carica, pronti a sfidare la Gran Bretagna nella finale per la medaglia di bronzo. Ma dove vedere in tv e streaming, su che canale e a che ora la gara di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, Italia e Gran Bretagna si sfidano per il bronzo nel curling doppio misto.

Nella prima giornata di gare ai Giochi Invernali di Milano Cortina, Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno affrontato il doppio misto di curling.

Olimpiadi, buona la prima per il curling: Constantini e Mosaner battono la Corea del Sud

