dove e quando vedere napoli cremonese in tv e streaming

Il Napoli affronta la Cremonese nella 34ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà in casa del Napoli e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Dopo le ultime partite, una sconfitta e un pareggio, la squadra cerca una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si svolgerà nel pomeriggio di domenica, con orari e dettagli di visione disponibili sui vari canali di programmazione sportiva.

Il Napoli torna in campo contro la Cremonese per la 34esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Lazio 2-0 e il pareggio contro il Parma 1-1, la squadra di Conte ha voglia di rifarsi. Dall’altra parte, Giampaolo è reduce da un pareggio 0-0 contro il Torino nella scorsa giornata di campionato. Dove e quando vedere Napoli-Cremonese e le probabili formazioni. La sfida tra le due squadre è in programma oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 20.45. Il match sarà visibile in diretta tv su Dazn, visibile anche in streaming sulla piattaforma e l’app del canale. Di seguito, le possibili scelte di formazione dei due tecnici riportate da Sky Sport.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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