Napoli-Cremonese dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo aver perso contro la Lazio in casa, il Napoli si prepara a scendere in campo al stadio Maradona contro la Cremonese. La partita sarà trasmessa in diretta in televisione e disponibile anche in streaming online. I giocatori cercheranno di ottenere i punti necessari per mantenere saldo il loro piazzamento in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League.

Dopo la brutta sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli torna in campo al Maradona per conquistare punti utili nella corsa a un posto in Champions League. Gli azzurri ospitano la Cremonese di Marco Giampaolo, a caccia di un risultato utile in chiave salvezza.Il match si giocherà a Fuorigrotta.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cremonese Napoli 0-2 Partita Serie A in diretta con i tifosi napoletani

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