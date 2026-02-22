Roma-Cremonese oggi in TV dove vedere il posticipo in TV e streaming | orario e formazioni

Roma-Cremonese si gioca oggi all’Olimpico, perché la squadra di casa punta a mantenere il ritmo in campionato. Gasperini decide di escludere Dybala dall’attacco, puntando su altri giocatori offensivi. La partita si può seguire in diretta su DAZN, con orario alle 20:45. I tifosi possono anche guardarla in streaming sul sito ufficiale della piattaforma. Il calcio italiano presenta una sfida importante tra due formazioni con obiettivi diversi.

La Roma a caccia di punti Champions ospita la Cremonese all'Olimpico. Le scelte di Gasperini in attacco senza Dybala e le info per seguire il match in TV su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cremonese-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Cremonese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa partita tra Juventus e Cremonese, valida per il posticipo di lunedì sera alle 20:45 allo JStadium, sarà trasmessa in esclusiva su piattaforme in abbonamento.

Torino-Milan 2-3: gol e highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Cremonese; Dove vedere Roma-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Cremonese: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Cremonese, Gasperini in conferenza LIVE.

Cremonese, il tecnico Davide Nicola: Andremo a Roma senza BaschirottoBrutta notizia per la Cremonese, che per la partita contro la Roma perde per un problema muscolare una colonna ... cremonaoggi.it

Roma-Cremonese, Pisilli insidia Zaragoza. Garanzia Malen davantiLo spagnolo favorito. Niente calcoli: in campo i diffidati. Wesley c’è. Rientrano Koné e Hermoso, Pellegrini a sinistra ... ilromanista.eu

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Cremonese x.com

Roma-Cremonese - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i supporters romanisti si stanno avvicinando al match contro la Cremonese di domenica sera! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaCremonese https://www.vocegiallorossa.it/ - facebook.com facebook