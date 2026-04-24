Doppio senso su via Santa Giacinta Marescotti Achilli | Curva a grosso rischio incidenti

Una strada nel centro della città è al centro di preoccupazioni per la sicurezza, a causa di una curva considerata molto pericolosa. Il problema riguarda una strada molto frequentata, dove si sono registrati diversi incidenti e dove la conformazione del manto stradale favorisce il rischio di collisioni. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i residenti chiedono interventi immediati per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti.

“La situazione attuale di via Santa Giacinta Marescotti desta forte preoccupazione per la sicurezza dei automobilisti”. A segnalare il rischio per la viabilità a seguito dei lavori in corso a Santa Barbara per il nuovo svincolo sul Semianello, è il consigliere FdI Matteo Achilli. La strada è al.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate ’Doppio senso’. Libro d’artista al Santa MariaLinguaggio visivo e scrittura si intrecciano, tra inchiostri colorati e forme, dando vita a libri che diventano opere d’arte. Leggi anche: "Riattivare il doppio senso su via Montebello"