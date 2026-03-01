’Doppio senso’ Libro d’artista al Santa Maria

Da lanazione.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Linguaggio visivo e scrittura si intrecciano, tra inchiostri colorati e forme, dando vita a libri che diventano opere d’arte. Torna al Santa Maria della Scala, nelle stanze della Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, l’appuntamento con Doppio Senso, la biennale dedicata al libro d’artista, giunta alla quarta edizione con il titolo ‘L’inchiostro e il colore’. Un progetto di confronto e di studio che mette al centro il libro come ‘oggetto’ d’arte, capace di integrare potenzialità espressive diverse: colori, segni, materiali e forme. La mostra è curata da Elisabetta Olobardi, Antonella Pieraccini, Beatrice Pulcinelli e Simonetta Zanuccoli. Come nelle edizioni precedenti della biennale, ha preso il via prima negli spazi espositivi di Libri Liberi, a Firenze, e approda ora a Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8217doppio senso8217 libro d8217artista al santa maria
© Lanazione.it - ’Doppio senso’. Libro d’artista al Santa Maria

Santa Maria ammalati, senso unico per i lavori sulla strada statale 114Da domani, martedì 10 febbraio, al prossimo venerdì 27 marzo l’Anas istituirà un senso unico alternato regolato da un semaforo fra i km 76,800 e 77...

'Il senso della realtà', presentazione del libro di Anna Maria Lorusso organizzata da Ferra CambiaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Mercoledì 28 alle...

Sogno di una notte di mezza estate – William Shakespeare | Audiolibro Completo in Italiano

Video Sogno di una notte di mezza estate – William Shakespeare | Audiolibro Completo in Italiano ??

Tutti gli aggiornamenti su Santa Maria.

Temi più discussi: ’Doppio senso’. Libro d’artista al Santa Maria; Il libro diventa arte: Doppio Senso accende il Santa Maria della Scala; Al Santa Maria della Scala torna la biennale dedicata al libro d’artista: Doppio Senso 4 – L’inchiostro e il colore.; Doppio Senso 4 a Siena: alla Biblioteca Briganti il libro d’artista diventa oggetto ribelle.

Doppio Senso 4 a Siena: alla Biblioteca Briganti il libro d’artista diventa oggetto ribelleC’è un momento, entrando in Biblioteca Briganti, in cui ci si accorge che qui il libro non sta fermo: si apre, si piega, si fa scatola, teatrino, fisarmonica. E soprattutto chiede tempo – quello della ... radiosienatv.it

doppio senso libro dAl Santa Maria della Scala torna la biennale dedicata al libro d’artista: Doppio Senso 4 – L’inchiostro e il colore.Al Santa Maria della Scala torna la biennale dedicata al libro d’artista: Doppio Senso 4 – L’inchiostro e il colore. Dal 28 febbraio al 12 giugno 2026, la Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti (Piaz ... antennaradioesse.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.