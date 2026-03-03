riattivare il doppio senso su via montebello

Si discute sulla possibilità di riattivare il doppio senso di marcia su via Montebello. Gli assessori competenti si incontreranno presto per valutare le diverse soluzioni possibili e definire una risposta definitiva. La decisione sarà presa dopo un confronto tra le parti coinvolte, senza escludere alcuna opzione nel corso delle prossime riunioni.

"Non escludiamo nessuna ipotesi percorribile. Ci vedremo fra assessori competenti presto per fare il punto e fornire una risposta". Nessuna porta chiusa in faccia a nessuna delle proposte per migliorare la qualità della vita di chi vive in Curtatone e l’area circostante da parte dell’assessore alla mobilità Giovanni Zinni. I ‘dannati’ della sosta, a causa del fallimento del progetto ex Stracca, il cantiere in corso del Palaveneto e quello ritardato dell’ex Ipsia. Sono ormai anni che la popolazione residente in quella zona vive un vero e proprio incubo. Durante l’assemblea del Ctp 1 della settimana scorsa, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, sono arrivate alcune proposte dai residenti, vere e proprie richieste d’aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marina centro, assemblea su piazza MontebelloSarà dedicata al futuro di piazza Montebello, alla sicurezza e al decoro urbano l'assemblea pubblica convocata per domani alle 21 all'ex Cinema delle...

