Dopo White Lotus i palermitani sognano la vacanza su isole lontane e cinematografiche

Dopo la diffusione della serie HBO “White Lotus”, molti abitanti di Palermo notano un aumento di visitatori che si recano nei Quattro Canti e nelle zone circostanti. La serie, che include riprese anche sull’isola, ha attirato l’attenzione di turisti interessati a scoprire i luoghi in cui sono state girate alcune scene. La presenza di visitatori stranieri si è fatta più evidente negli ultimi tempi, spostando l’attenzione verso le location cinematografiche della città.

Fino a poco tempo fa, un abitante di Palermo passava davanti ai Quattro Canti e vedeva folle di turisti alla ricerca delle location di White Lotus, la serie HBO girata anche sull'Isola. Quando le strade familiari diventano scenografie cinematografiche, nasce il desiderio di trovarsi al posto dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate The White Lotus, prossimamente su Sky e NOW la quarta stagione: tutto quello che sappiamoLa quarta stagione di The White Lotus, acclamata serie tv di HBO creata e prodotta da Mike White, arriva prossimamente su Sky e in streaming su NOW. The White Lotus 4, ecco i nuovi hotelCiao ciao Four Seasons! Sono iniziate in Francia le riprese del quarto atto di The White Lotus, serie antologica HBO le cui vicende questa volta si... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: The White Lotus 4, riprese a Cannes. Cast e trama della nuova stagione; The White Lotus 4 verrà girata durante il Festival di Cannes: la location in Costa Azzurra (tra gli attori anche Vincent Cassel); The White Lotus 4, via alle riprese. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione; Nella quarta stagione di The White Lotus si vola in Costa Azzurra. The White Lotus 3 è finito in gran parte come avevano previsto i fan, che dopo due stagioni della serie hanno capito bene come funzionaQuesto articolo contiene molti dettagli relativi a The White Lotus 3 Nelle braci morenti dell'era di Twitter, The White Lotus è una delle poche serie che ancora creano parecchia conversazione. Come è ... informazione.it The White Lotus 4, al via le riprese in Francia: le anticipazioni della trama, fra le new entry del cast Vincent CasselThe White Lotus 4 riprese. La trama sarà ambientata in Costa Azzurra, durante l'importante Festival di Cannes. maridacaterini.it PREMESSO che ho visto appena 2 episodi, questa stagione 2 di The Beef appena arrivata su Netflix è MOLTO diversa dalla prima… E l’impressione è palesemente quella che abbia preso da The White Lotus. Mi sembra di guardare una stagione di quella ser - facebook.com facebook Sono iniziate le riprese della quarta stagione di The White Lotus di Mike White. Il set si svolgerà tra Cannes, St. Tropez e Principato di Monaco. La stagione seguirà le vicende di un nuovo gruppo di ospiti e impiegati dell’hotel White Lotus, nel corso di un soggi x.com