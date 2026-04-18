The White Lotus prossimamente su Sky e NOW la quarta stagione | tutto quello che sappiamo

La quarta stagione di The White Lotus, la serie TV di HBO, sarà prossimamente disponibile su Sky e in streaming su NOW. La serie, creata e prodotta da Mike White, ha già avuto tre stagioni trasmesse in passato. Non sono ancora stati forniti dettagli sulla data di uscita o sui nuovi episodi. La produzione della stagione quarta è in corso e i fan attendono aggiornamenti ufficiali.

La quarta stagione di The White Lotus, acclamata serie tv di HBO creata e prodotta da Mike White, arriva prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Lasciando alle spalle le atmosfere zen e meditative della Thailandia, questo nuovo capitolo approda in Europa, in particolare in Costa Azzurra. Ecco ulteriori dettagli su questi nuovi episodi. The White Lotus 4: tutte quello che sappiamo finora. Le riprese della quarta stagione di The White Lotus cominceranno prossimamente. Questa volta i protagonisti sbarcheranno sulla Costa Azzurra, principalmente tra Cannes (durante il Festival) St. Tropez, il Principato di Monaco e anche Parigi. La nuova destinazione è quindi la Riviera Francese, che accoglierà un nuovo e intrigante gruppo di ospiti della celebre catena che dà il titolo alla serie.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Panoramica sull’argomento

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Iniziate ufficialmente le riprese della stagione 4 di #TheWhiteLotus, ambientata in Costa Azzurra. Al link, prima foto dal set e tutto quello che si sa finora: x.com