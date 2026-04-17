The White Lotus 4 ecco i nuovi hotel

Sono iniziate in Francia le riprese della quarta stagione di The White Lotus, la serie antologica HBO. Questa volta le vicende si svolgono principalmente in Costa Azzurra, e i nuovi hotel scelti come ambientazione non appartengono più alla catena storica, lasciando quindi da parte il Four Seasons. La produzione sta lavorando con strutture ricettive diverse dal passato, che saranno protagoniste delle nuove puntate.

Ciao ciao Four Seasons! Sono iniziate in Francia le riprese del quarto atto di The White Lotus, serie antologica HBO le cui vicende questa volta si svolgeranno prevalentemente in Costa Azzurra, e i grandi hotel scelti come ambientazione per la prima volta non fanno parte della storica catena. La quarta stagione seguirà le vicende di un nuovo gruppo di ospiti e impiegati dell’hotel White Lotus Cannes nel corso di un soggiorno che avrà luogo durante il Festival di Cannes, ma ci saranno altri set a Saint-Tropez, nel Principato di Monaco e a Parigi. Gli hotel scelti per la quarta stagione. © 2026 Hyatt Corporation A trasformarsi nel White Lotus Cannes sarà l’ Hotel Martinez, un albergo a 5 stelle della catena Hyatt.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - The White Lotus 4, ecco i nuovi hotel The White Lotus Season 4 Cast Update! Notizie correlate The White Lotus stagione 4: Ari Graynor e Dylan Ennis nel cast dei nuovi episodiHBO continua ad arricchire il cast di The White Lotus stagione 4: gli attori Ari Graynor (reduce da Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story su... The White Lotus 4 vola in Francia: Heather Graham e Rosie Perez guidano i nuovi casting di HBOLe stanze del resort di lusso più chiacchierato del piccolo schermo iniziano a scarseggiare. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: The White Lotus 4 sarà ambientata durante il Festival di Cannes: iniziate le riprese in Costa Azzurra; Nella quarta stagione di The White Lotus si vola in Costa Azzurra; The White Lotus 4, riprese a Cannes. Cast e trama della nuova stagione; The White Lotus 4, via alle riprese. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione. The White Lotus 4, ecco i nuovi hotelThe White Lotus 4 sarà girato all’Hotel Martinez di Cannes e all’Airelles Château de la Messardière di Saint-Tropez ... davidemaggio.it The White Lotus 4, riprese a Cannes. Cast e trama della nuova stagionePartite tra Cannes, St. Tropez e Monaco le riprese di The White Lotus 4, nuova stagione della serie HBO creata da Mike White. Ambientata durante il Festival di Cannes, la storia seguirà nuovi ospiti t ... tg24.sky.it “The White Lotus” stagione quattro è ufficialmente in produzione. Chi morirà questa volta Non vedo l’ora! #film #picoftheday #ciakeazione #cinema #newscinema #regista #instacinema #instafilm #movies #moviescenes #moviereview #movie #moviequotes # facebook The White Lotus 4, iniziate le riprese! La trama, il cast e le location della nuova stagione x.com