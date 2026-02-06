NoGreenPass la libertà non si processa PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 7 febbraio 2026

Sabato 7 febbraio 2026, torna in piazza a Milano il movimento NoGreenPass. Centinaia di persone si raduneranno per protestare contro le restrizioni e chiedere più libertà. La manifestazione si svolge nel solito stile, senza autorizzazioni ufficiali, con alcuni partecipanti che si preparano a sfidare le norme sanitarie ancora in vigore. La polizia è presente in zona, ma senza tensioni. La protesta promette di essere ancora una volta un momento di forte voce contro le misure del governo.

OSPITI di questa puntata saranno – L’ING. UGO ROSSI Consigliere Comunale di Trieste Gruppo Sovranità per l’Italia – Insieme Liberi – il suo difensore – l’AVV. FILIPPO TEGLIA del Foro di Perugia Mercoledì 4 febbraio 2026 alle 14.30 presso l’aula 271 del tribunale di Trieste si è svolta l’ultima udienza del processo di primo grado per lo sgombero del porto del 18 ottobre 2021. Sul banco degli imputati c’era Ugo Rossi – Consigliere Comunale di Trieste Gruppo Sovranità per l’Italia – Insieme Liberi – di nuovo a processo per lo sgombero del porto del 18 ottobre 2021. Per onestà intellettuale, è bene precisare che in quell’occasione fu la polizia ad aggredire i manifestanti e non viceversa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

