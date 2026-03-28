Dopo diversi anni di assenza, Vitali è tornato a parlare pubblicamente, criticando duramente D'Attis. La sua ripresa delle attività pubbliche avviene in un momento in cui, a livello nazionale e locale, si registrano tensioni all’interno di Forza Italia, in seguito al referendum. La situazione sembra avvicinare un confronto tra le diverse fazioni all’interno del partito.

Resa dei conti in casa azzurra dopo la sconfitta del "sì" al referendum: oltre a quella di Gasparri, potrebbero cadere altre teste. E l'ex senatore forzista si toglie i sassolini dalla scarpa e li trasforma in macigni FRANCAVILLA FONTANA - Il post-referendum potrebbe aver aperto la strada a un redde rationem in Forza Italia, a livello nazionale, ma anche in Puglia. Dopotutto, la separazione delle carriere è stata sempre un pallino per Silvio Berlusconi. Ecco, la prima “testa eccellente” a cadere, a Palazzo Madama, è stata quella di Maurizio Gasparri. Le dimissioni sono state ufficializzate oggi, sabato 28 marzo 2026. Lui parla di “decisione autonoma”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Forza Italia: dopo anni Vitali torna "dall'auto-esilio" e spara ad alzo zero su D'Attis

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