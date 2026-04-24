Dopo Madrid Alcaraz salta gli Internazionali di Roma e il Roland Garros | È un momento difficile ma serve prudenza

Dopo aver giocato a Madrid, il tennista ha annunciato di non partecipare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros. In una nota ufficiale, ha spiegato che, a seguito degli esami effettuati, si è deciso di adottare un approccio prudente. Ha aggiunto che sta attraversando un periodo difficile, ma ha espresso fiducia in un ritorno più forte in futuro.

«Dopo i risultati degli esami di oggi, abbiamo deciso di essere prudenti. È un momento duro per me, ma sono sicuro che torneremo più forti». Con queste parole, Carlos Alcaraz ha annunciato che salterà gli Internazionali di Roma e, sopratutto, il Roland Garros a Parigi. Lo spagnolo si era già ritirato dal torneo di Barcellona a causa di un problema al polso destro accusato durante il match d’esordio contro il finlandese Virtanen. Lo scorso 17 aprile aveva inoltre annunciato la sua assenza dal Masters 1000 di Madrid, attualmente in corso. In conferenza stampa aveva spiegato che l’infortunio si era rivelato «più serio» di quanto tutto il suo team «si aspettasse».🔗 Leggi su Open.online

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