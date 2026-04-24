Dopo l' artiglio di dinosauro sequestrati altri 16 reperti fossili in aeroporto | saranno esposti al museo
Le forze di polizia hanno sequestrato in aeroporto 16 reperti fossili, tra cui un artiglio di dinosauro, che erano stati acquistati e detenuti senza autorizzazione. I pezzi, che sono stati recuperati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo, saranno esposti in un museo. L'operazione si è conclusa con il sequestro di questi materiali e l'avvio delle procedure legali per la loro irregolare detenzione.
I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno individuato e sottoposto a sequestro numerosi reperti fossili acquistati e detenuti illecitamente. I beni, tenuto conto dell’alto valore storico-culturale sono stati affidati in custodia giudiziale al museo geologico Gemmellaro, per essere.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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