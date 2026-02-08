Epstein e la caccia ai fossili di dinosauro con Robert F Kennedy Jr e il paleontologo di Jurassic Park

Dai file appena resi pubblici emerge un quadro più chiaro sulle reti di Jeffrey Epstein. Si scopre come il finanziere pedofilo, morto suicida in carcere nel 2019, fosse collegato a diverse persone influenti, tra cui anche Robert F. Kennedy Jr. Nel frattempo, in un’altra parte del mondo, un paleontologo di Jurassic Park si occupa di recuperare fossili di dinosauro, portando avanti ricerche che sembrano distanti anni luce da quelle oscure reti di Epstein.

Dai rilascio degli Epstein files emergono reti e relazioni del finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Tra queste anche la sua passione per ossa di dinosauri e di fossili, con tanto di missione esploratrice con la sua fidanzata Ghislaine Maxwell, che sta scontando una lunga pena detentiva, e l’attuale segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. e il celebre paleontologo Jack Horner (che fu consulente per il film Jurassic Park). Lo riporta oggi Guido De Franceschi per il Corriere della Sera. La mail dei fossili trovati con il paleontologo Jack Horner. In un mail del 4 agosto 2012 Epstein scriveva a Maxwell: «? caccia di dinosauri e fossili con Jack Horner al ranch: trovate conchiglie e fossili vecchi di milioni di anni».🔗 Leggi su Open.online

