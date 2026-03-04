Compra sul web un artiglio di dinosauro per 30 euro finisce sotto inchiesta e rischia 6 anni di carcere

All'inizio di gennaio, un appassionato ha acquistato online un artiglio di dinosauro e un trilobite all'asta. La compravendita, avvenuta per circa 30 euro, ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati. Ora rischia fino a sei anni di carcere, dopo che l'acquisto ha suscitato un'inchiesta giudiziaria. La vicenda riguarda la compravendita di fossili attraverso piattaforme digitali.

Il caso di un professionista palermitano appassionato di fossili che, come aveva fatto altre volte, a gennaio ha acquistato all'asta pure una conchiglia per 44 euro. Il pacco è stato però sequestrato all'aeroporto dalla Finanza: "Reperti forse risalenti al Paleozoico". Probabile che serva una costosa perizia per stabilirlo. L'accusa è di importazione illecita di beni culturali Come ha fatto tante altre volte da appassionato di fossili, all'inizio di gennaio ha comprato all'asta in rete un presunto artiglio di dinosauro e un trilobite, ovvero una specie di conchiglia. Ha pagato in tutto 74 euro e adesso però rischia fino a 6 anni di carcere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Ungheria, attivista Lgbtq+ sotto inchiesta per aver organizzato il Pride: rischia tre anni di carcereGéza Buzás-Hábel, insegnante e attivista Lgbtq+, è finito sotto indagine per aver organizzato il Pride di Pécs nonostante il divieto imposto dal... Compra sul web un motore (che non c'è): spariti 5mila euroUn motore di ricambio per un’auto pagato a caro prezzo; e non c’entrano solo i 5mila euro sborsati. Contenuti utili per approfondire Compra sul web un artiglio di dinosauro.... Discussioni sull' argomento Integratori naturali per artrosi a mani e ginocchia: boswellia, curcuma e artiglio del diavolo a confronto; Scoperto in Patagonia il dinosauro peso piuma che riscrive l’evoluzione; Space Marine 2, il Techmarine risolve il problema dei cyborg monotoni nella nuova update. Mandato via da Conte per pochi spicci, lo compra la Juventus per 40 milioni facebook