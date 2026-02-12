Il principe William ha trascorso tre giorni in Arabia Saudita, dal 9 all’11 febbraio, in visita ufficiale. Ma a quanto pare, il pubblico locale si aspettava di vedere anche Kate Middleton, come accadde in passato con Diana e Carlo in Australia. William, 43 anni, ha partecipato a diversi incontri ufficiali, ma l’attenzione dei presenti era tutta rivolta anche alla duchessa.

Dal 9 all’11 febbraio il principe William, 43 anni, è stato in Arabia Saudita. Si è trattato, per l’erede al trono britannico, di un viaggio estremamente importante. Forse il più importante della sua vita, finora, dal punto di vista politico. Il primogenito di re Carlo, infatti, è stato inviato in Medio Oriente dal governo britannico per rafforzare i legami tra i due Paesi nei settori dello sviluppo giovanile e della transizione energetica. Un incarico non da poco (e che non ha mancato di sollevare diverse polemiche tra i sostenitori dei diritti umani, che in Arabia Saudita vedono spesso violati). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe William è volato in Arabia Saudita per un viaggio ufficiale. Ma la gente del posto voleva vedere Kate Middleton (coma Diana con Carlo in Australia)

Nel 2026, la principessa Kate e il principe William annunciano un viaggio in Scozia, con tappe a Stirling e Falkirk.

Il principe William è atterrato lunedì in Arabia Saudita per una visita di tre giorni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

